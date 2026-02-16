В Україні дорожчає борщовий набір: як змінились ціни на овочі

Борщ / © Фото з відкритих джерел

Реклама

На українському плодоовочевому ринку в середині лютого 2026 року зафіксовано нові цінові коливання. Аналіз торгівельних майданчиків показує, що вартість основних інгредієнтів «борщового набору» почала змінюватися, причому більшість позицій демонструє тенденцію до здорожчання.

Про це пишут аналітики EastFruit.

Морква та капуста: головні зміни в «наборі»

Основним чинником занепокоєння для споживачів стало скорочення пропозиції моркви. Через зменшення кількості оголошень від продавців цей коренеплід почав активно додавати в ціні. Це робить моркву найбільш нестабільною позицією в овочевому кошику на поточному тижні.

Реклама

Щодо інших компонентів ситуація наступна:

Білокачанна капуста залишається лідером за обсягами реалізації. Попри те, що пропозиція цього овочу постійно зростає, він утримує високі позиції в рейтингах продажів, що не дає цінам суттєво знизитися.

Столовий буряк став єдиним винятком: завдяки надлишку товару на ринку, ціни на нього дещо впали, що трохи стримує загальну вартість «борщового кошика».

Цибуля та картопля активно пропонуються фермерами, проте поява першої молодої картоплі з Єгипту створює додатковий тиск на цінову політику в цьому сегменті.

Тепличні овочі та імпорт

Суттєвий вплив на ринок чинить і тепличний сектор. В Україні почали дорожчати огірки, оскільки на ринок вийшла продукція нового обороту з місцевих комбінатів. Традиційно вітчизняні тепличні овочі дорожчі за імпортні, що підняло верхню межу цін.

Також зафіксовано зростання вартості часнику, тоді як ціни на зелену цибулю, навпаки, продемонстрували зниження.

За даними 7-го тижня 2026 року, на ринку овочів спостерігаються наступні зміни. Морква подорожчала через скорочення кількості продавців та запасів. Аналогічна тенденція спостерігається у огірків, де зростання цін пов’язане з початком збору врожаю в українських теплицях. Часник також подорожчав через обмежену кількість пропозицій на ринку.

Реклама

Натомість буряк та зелена цибуля здешевшали: буряк через високий рівень пропозиції на торгових майданчиках, а зелена цибуля — через збільшення обсягів виробництва. Капуста залишилася стабільно дорогою, оскільки велика пропозиція компенсується активним попитом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні фіксують зростання цін на овочі та фрукти, зокрема огірки, капусту, перець та яблука.