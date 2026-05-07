В Україні дорожчає популярний овоч: запаси майже вичерпані

В Україні спостерігається тенденція зростання цін на минулорічну моркву, запаси якої у сховищах місцевих господарств практично вичерпані.

Про це пишуть аналітики прокту EastFruit.

Оскільки попит на моркву залишається відносно стабільним, фермери, які ще мають певні обсяги коренеплодів, отримали можливість підвищити відпускні ціни.

Наразі морква в Україні продається в межах 9-16 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На тлі сезонного скорочення запасів моркви в господарствах це призвело до дефіциту якісної продукції на ринку.

Водночас експерти зафіксували зростання торговельної активності на тлі скорочення запасів моркви. Це традиційно відбувається наприкінці весни майже кожного року.

Минулого року на українському ринку моркви спостерігалася подібна ситуація, проте ціни на якісну продукцію були в середньому у 3,2 раза вищими, ніж зараз.

Нагадаємо, квітень 2026 року приніс нові цінові виклики для українців: продукти харчування та транспортні послуги суттєво додали у вартості. Рівень споживчих цін зріс на 1,4% порівняно з березнем. У річному вимірі — щодо квітня 2025 року — інфляція становила 8,6%.

