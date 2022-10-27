В Україні дорожчає м'ясо і сало: як змінилися ціни та що впливає на вартість

За 2022 рік м'ясо здорожчало від 10 до 33%.
За даними Держстату, ціни на свинину в 2022 році від січня до жовтня зросли на 33% та склали у вересні 164,30 грн у середньому. На сало ціни зросли на 55% за аналогічний проміжок часу і складають 149,7 грн.
Як прогнозує аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, ціни на м'ясо і далі, скоріше за все зростатимуть.
За його словами, вартість залежатиме від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, об’єму імпортних поставок, інфляції та індексу споживчих цін
Наразі ж основними причинами здорожчання м'яса в Україні є:
- Стрімке скорочення поголів’я. Через бойові дії та за рахунок окупованих територій поголів’я свиней за 9 місяців скоротилось приблизно на 10% в Україні. Паралельно з цим загальна забійна маса тварин за 9 місяців порівняно з 2021 роком зменшилася на 11,8%.
- Здорожчання логістики і палива для транспортування.
- Зростання вартості кормів.
Варто зазначити, що за даними Держстату, ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина здорожчала – на 33%, а птиця – на 16%.
Нагадаємо, що за прогнозами експертів, в українських магазинах та на ринках найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.
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