В Україні другий тиждень поспіль дешевшає капуста: які ціни

На українському ринку другий тиждень поспіль падають ціни на білокачанну капусту.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зниження цін учасники ринку пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції та незадовільною якістю основних обсягів білокачанної капусти.

"Наразі значну частину обсягів на ринку складає підморожена капуста. Тим часом білокачанну капусту високої якості частину фермерів вважають за краще закласти на зберігання і почати реалізацію не раніше середини грудня. Інша половина виробників на сьогоднішній день продовжує реалізацію якісної продукції, збільшуючи загальну пропозицію білокачанної продукції на ринку. Такі дії вони пояснюють витратами на електроенергію, що різко збільшилися. У світлі останніх подій з перебоями з електроенергією в більшості регіонів України далеко не всі фермери мають впевненість у можливості якісного зберігання плодоовочевої продукції надалі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, ціни на капусту сьогодні знизилися до 6-8 грн/кг, що в середньому на 17% нижче, ніж тижнем раніше. Водночас попри це ціни на білокачанну капусту в Україні наразі як мінімум на 40% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Своєю чергою, як пише видання, експерти прогнозують, що пропозиція капусти на українському ринку в другій половині поточного маркетингового сезону буде недостатньої, що призведе знову до зростання її вартості вже найближчим часом.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дешевшає картопля, а також цибуля. Це пов'язано з суттєвим збільшенням наприкінці жовтня пропозиції цих овочів. Однак, за прогнозами експертів, в українських магазинах та на ринках найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.

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