В Україні другий місяць поспіль дорожчає популярний овоч

Огірки

В Україні ціни на тепличні огірки продовжують стрімко зростати вже п’ятий тиждень поспіль. Подорожчання провокується дефіцитом продукції, адже пропозиція у місцевих тепличних комбінатах залишається обмеженою, тоді як попит на цей сегмент ринку залишається високим.

Про це відзначають експерти EastFruit.

Через обмежену пропозицію виробники отримали можливість підвищувати відпускні ціни на наявну продукцію. За даними аналітиків, до кінця поточного тижня тепличні огірки вже відвантажувалися за ціною 75–90 грн за кілограм (приблизно $1,80–2,16/кг), що в середньому на 15% більше, ніж тижнем раніше.

Експерти пояснюють, що дефіцит продукції ускладнює стабілізацію цін і створює умови для подальшого подорожчання. Водночас високий попит спонукає виробників максимально використовувати наявні запаси і продовжувати піднімати ціни на вже готову продукцію.

На фоні обмеженої пропозиції українські імпортери вже готуються до активних закупівель тепличних овочів у Туреччині. Такі закупівлі традиційно починаються у другій половині жовтня, коли пропозиція продукції місцевого виробництва істотно зменшується. Найбільші обсяги імпорту огірків до України зазвичай припадають на період з грудня по лютий, коли сезон українських теплиць практично завершується.

Аналітики відзначають, що турецькі теплиці стануть основним джерелом огірків для українського ринку, якщо дефіцит місцевої продукції збережеться, і це може ще більше вплинути на ціни.

Сьогодні тепличні огірки в Україні пропонуються на 15% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року. Оператори ринку не виключають, що у разі збереження високого попиту та стабільного збуту тепличні комбінати продовжать піднімати ціни на свою продукцію.

Таким чином, дефіцит, високий попит і підготовка імпортерів до закупівель на зовнішньому ринку створюють умови для подальшого зростання цін на українські тепличні огірки протягом наступних тижнів.

