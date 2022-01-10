В Україні два банки починають видавати фізичні картки "єПідтримка": як отримати

В Україні два банки починають видавати фізичні картки "єПідтримка": як отримати

У monobank оформити пластикову картку громадяни зможуть вже від 11 січня, а в "Альфа-Банку" — від 10 січня.

В Україні вже два банки цього тижня розпочинають видачу фізичних карток "єПідтримка".

Про це повідомляють пресслужба "Альфа-Банку" та співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

У monobank (Універсал банк) кажуть, що оформити пластикову картку громадяни зможуть вже від вівторка, 11 січня. Послуга буде доступною для всіх, хто вже оформив цифрову карту "єПідтримка". Для цього потрібно в останній версії програми зайти до меню своєї карти "єПідтримка", висунути карту свайпом вліво і вибрати пункт "Випустити пластикову картку".

Послуга є безкоштовною, необхідно сплатити лише тариф за доставку картки "Новою Поштою", що становить близько 50 грн.

Оформити фізичну картку в "Альфа-Банку" можна від 10 січня. Повідомляється, що її будуть видавати новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки.

Для цього їм необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення Альфа-Банку. Карта не персоніфікована, тому видається одразу ж у відділенні. Нові клієнти, крім 1000 грн від держави, отримають на свій рахунок Cash'U додаткові 100 грн бонусами від Альфа-Банку.

Ті клієнти, які вже мають цифрову картку для виплат, можуть отримати пластикову картку на початку лютого. Для цього необхідно дистанційно замовити доставку Новою поштою або звернутися безпосередньо до відділення.

Нагадаємо, вакциновані проти коронавірусу українці, які не мають застосунку "Дія", цифрових застосунків банків чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року.

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