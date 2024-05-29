В Україні хочуть обмежити роздрібну торгівлю цигарками. НОРТ пояснила ризики поправки до законопроекту 10346 та просить Мінфін не допустити її ухвалення

ГС «Національна організація роздрібної торгівлі» (НОРТ) звернулася до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та міністра фінансів Сергія Марченка з проханням відмовитись від розгляду поправки 74 до законопроєкту 10346, щодо обмеження роздрібної торгівлі тютюновими виробами в кіосках або місцях торгівлі, торговельною площею 20 кв. метрів.

Про це йдеться у листі голови правління НОРТ Миколи Ганула на адресу міністра фінансів та голови профільного комітету Ради.

Національна організація роздрібної торгівлі звертає увагу на те, що поправка № 74 до законопроєкту № 10346, не враховує фактичний стан суб’єктів малого підприємництва у сфері роздрібної торгівлі та матиме негативні економічно-соціальні наслідки.

На думку НОРТ, встановлення обмеження площі роздрібної торгівлі цигарками у розмірі 20 кв.м., ніяким чином не вплине на зменшення нелегальної торгівлі, а навпаки призведе до скорочення легальних точок продажу та обсягів реалізації тютюнових виробів у легальних точках.

Експерти НОРТ впевнені, що це призведе до збільшення частки ринку нелегальної тютюнової продукції в Україні, яка згідно з даними дослідження «KANTAR Україна» послідовно зростала з 1% від загального обсягу ринку в 2016 році до 26% у жовтні 2023 року.

З огляду на це, компанії-члени НОРТ просять Мінфін та Комітет ВРУ не створювати додаткових законодавчих умов для потенційного збільшення частки ринку нелегальної тютюнової продукції в Україні.

У листі також зазначається, що загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у першому кварталі 2024 року знизився за рахунок закриття однієї з українських фабрик, де вироблялася нелегальна продукція.

«Тож основний напрямок боротьби з нелегальною продукцією – це дії правоохоронних органів щодо закриття можливостей виробництва нелегальної тютюнової продукції в Україні», - пояснює НОРТ.

У зверненні наголошується, що пріоритетом у боротьбі з нелегальною торгівлею має бути не скорочення роздрібних легальних точок продажу (кіосків), а закриття нелегального виробництва.

Експерти у сфері роздірбної торгівлі зазначають, що заборона торгівлі у кіосках також обмежить доступ споживачів до продукції, змушуючи їх шукати альтернативні місця покупки, що окрім сприяння росту нелегальної частки ринку, також створить умови для несправедливої конкурентної переваги для великих торговельних мереж та обмежить можливості для малих бізнесів.

Як наслідок, впровадження такої заборони призведе до закриття малих підприємств, які надають робочі місця для сотень тисяч працівників.

«При прийнятті поправки 74 багато представників малого бізнесу будуть змушені припинити свою діяльність. Впровадження відповідної заборони відобразиться на загальній економічній стійкості: зменшення надходжень до місцевих бюджетів, локальні скорочення зайнятості тощо», - йдеться у зверненні НОРТ.

Організація закликала Гетманцева та Марченка відмовитись від поправки 74 законопроєкту 10346, щодо роздрібної торгівлі тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в кіосках або місцях торгівлі, на площах менше 20 кв. метрів.