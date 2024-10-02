В Україні хочуть підвищити військовий збір і ПДВ, проте податку на розкіш не буде

Гетманцев виступив за підвищення військового збору і ПДВ, але проти податку на розкіш.

В Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".

"Коли держава приходить до людей і каже: нам не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні – це військовий збір і ПДВ", – сказав нардеп.

На його думку, тільки два ці податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно.

Чому поки відмовилися від ідеї підвищити ПВД

За його словами, у першому пакеті пропозицій, поданому в середині липня, була згадка про зміну ПДВ. Але у проєкті, винесеному в сесійну залу, її вже не було після тривалих консультацій.

Також читайте Рада підтримала значне підвищення податків: що зміниться для бізнесу і громадян

"Були аргументи за, були аргументи проти. Були сумні очі Мінфіну – я розумію цей погляд і положення, в якому опинився Мінфін. Але політично, на рівні команди, було прийнято рішення, що ми залишаємо саме цей податок (стандартну ставку ПДВ 20% – ред.)", – сказав нардеп.

Крім того, були ще й економічні аспекти.

"Наприклад, регресивний характер податку на додану вартість з одного боку, з іншого боку – його прямий вплив на інфляцію. Натомість військовий збір не впливає на інфляцію негативно, я б сказав навіть – позитивно впливає. Але якщо б ви мене запитали, з урахуванням потреб бюджету зараз, у реальній ситуації, а не для того, щоб зібрати лайки, то необхідно піднімати і військовий збір, і ПДВ, не чіпаючи інших податків", – додав депутат.

Чому зник податок на розкіш

Гетманцев переконує, що запровадження податків на розкіш малоефективне.

"Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися. Завжди хтось почуває себе ображеним, а хтось у виграші", – сказав депутат.

За його словами, критику викликали, зокрема, запропоновані ставки на окремі товари.

"Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі – 15%, а за квартири та банківське золото – 5%. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути", – зазначив Гетманцев.

Ще одним аргументом проти цих податків був їхній нібито невеликий фіскальний ефект.

"Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків", – каже нардеп.

Раніше в НБУ розповіли, чи вплине зростання податків на ціни в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.