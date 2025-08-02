В Україні хочуть скасувати 10 копійок: що задумали в НБУ

Нацбанк / © УНІАН

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Національний банк України пропонує від 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Відповідно припиниться карбування монет номіналом 10 копійок та поповнення ними готівкового обігу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд штук розмінних монет:

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1,4 млрд штук монет номіналом 50 копійок

4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок

«Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема, 2025 року заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг», — йдеться у повідомленні.

Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Нагадаємо, Національний банк України планує докарбувати цьогорічний тираж монет у 50 копійок вже «шагами». Нині в обігу лише дві копійчані монети номіналом 10 та 50. Від десятки планують відмовитися, півсотні ще походять щонайменше 5 років — пояснюють в НБУ. Цьогоріч потрібно докарбувати 20 мільйонів штук. Це будуть копійки чи «шаги» — вирішуватимуть в парламенті.