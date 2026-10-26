В Україні хочуть створити страховий фонд для бізнесу: кого змусять робити внески

Сергій Корецький / © ТСН

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В Україні розглядають можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ), щоб профінансувати систему страхування бізнесу від воєнних ризиків. Уряд планує створити спеціальний фонд, який допомагатиме підприємствам компенсувати збитки внаслідок російських атак. Водночас ініціатива поки не має підтримки ані серед представників бізнесу, ані в парламенті.

Про це сказав прем’єр-міністр Сергій Корецький під час участі у Київському міжнародному економічному форумі.

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За словами глави уряду, головне питання під час створення нової системи страхування — пошук джерел її фінансування. Один із варіантів, який розглядають у Кабміні, — підвищення ставки ПДВ на один відсотковий пункт, тобто з нинішніх 20% до 21%.

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«Як варіант наповнення фонду ми розглядаємо підвищення ПДВ на 1%, бо немає інших інструментів, поки що ми не знайшли», — пояснив прем’єр.

«Немає консенсусу серед великого, середнього бізнесу, немає підтримки поки що в парламенті. Шукаємо, дивимося інший механізм, будемо дивитися, як буде проходити бюджетний процес в парламенті і від цього відштовхуватись. Але в нас іншого шляху немає, інструмент маємо знайти», — продовжив Корецький.

За його словами, уряд продовжує шукати альтернативні механізми фінансування та враховуватиме перебіг бюджетного процесу в парламенті.

Як працюватиме страхування бізнесу від російських ударів

Уряд пропонує створити систему страхування воєнних ризиків і компенсації збитків, завданих російськими атаками.

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Прем’єр навів як приклад механізм співпраці зі Світовим банком за програмою SPUR-2, у межах якої міжнародні партнери можуть збільшувати внесок України у два-три рази.

Таким чином, загальна ціль — залучити до системи близько 3 мільярдів доларів.

Раніше прем’єр Корецький анонсував нову модель мобілізації та бронювання в Україні.

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