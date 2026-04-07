В Україні хочуть впровадити новий податок на електромобілі: скільки треба платити

Власників електромобілів в Україні хочуть обкласти ще одним податком

В Україні можуть впровадити податок для власників електрокарів.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук, передають Новини.LIVE.

За його даними, в Україні кількість електрокарів збільшився з 20 тисяч до майже 300 тисяч одиниць.

«Власники електрокарів не сплачують тих податків, як власники автомобілів з бензиновим чи дизельним двигуном. Тому обговорюється ідея на майбутнє, можливо, для власників електрокарів запровадити окремий податок. Це буде певна сума на місяць чи на рік», — каже нардеп.

Камельчук пообіцяв, що ці додаткові кошти спрямують для Дорожнього фонду, оскільки поки що електромобілі в Україні «фактично поза податками, які йдуть на дорогу».

Нагадаємо, що від 1 січня 2026 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20 відсотків при операціях з ввезення та постачання електромобілів на території країни.