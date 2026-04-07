ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
1 хв

В Україні хочуть впровадити новий податок на електромобілі: скільки треба платити

Нардеп Юрій Камельчук анонсував можливе впровадження податку для власників електрокарів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Власників електромобілів в Україні хочуть обкласти ще одним податком

В Україні можуть впровадити податок для власників електрокарів.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук, передають Новини.LIVE.

За його даними, в Україні кількість електрокарів збільшився з 20 тисяч до майже 300 тисяч одиниць.

«Власники електрокарів не сплачують тих податків, як власники автомобілів з бензиновим чи дизельним двигуном. Тому обговорюється ідея на майбутнє, можливо, для власників електрокарів запровадити окремий податок. Це буде певна сума на місяць чи на рік», — каже нардеп.

Камельчук пообіцяв, що ці додаткові кошти спрямують для Дорожнього фонду, оскільки поки що електромобілі в Україні «фактично поза податками, які йдуть на дорогу».

Нагадаємо, що від 1 січня 2026 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20 відсотків при операціях з ввезення та постачання електромобілів на території країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie