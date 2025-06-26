В Україні хочуть видавати кредити по-новому

В Україні розробили нові правила на умови кредитування військовослужбовців та ветеранів / © Прокуратура Києва

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити фінансування державної програми іпотечного кредитування «єОселя» та змінити умови кредитування військових.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що пропонується:

банки, де обслуговуються військовослужбовці — встановити кредитні ліміти для них у розмірі їхньої середньомісячної зарплати за останні три місяці (депутати рекомендують зафіксувати це у міжбанківському меморандумі)

Кабміну — розробити механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям (чітких джерел фінансування нардепи не вказали)

Міноборони та Генеральному штабу ЗСУ — встановлення чіткого переліку документів для військовослужбовців, на підставі яких фінустанови зобов’язані видавати пільгові кредити

Окрім того, в фінкомітеті закликають не поширювати пільгові умови кредитування, які пропонуються військовим, на працівників силового блоку, які не брали безпосередньої участі у відсічі збройної агресії РФ та забезпеченні національної безпеки.

Йдеться про працівників таких структур:

Офіс Генерального прокурора

Національне антикорупційне бюро України

Державне бюро розслідувань

Бюро економічної безпеки

Служба судової охорони

Раніше в НБУ повідомили, що за підсумками першого кварталу 2025 року, банки прискорили темпи кредитування бізнесу, також фінустанови активно збільшують обсяги кредитування громадян.