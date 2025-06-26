- Дата публікації
В Україні хочуть видавати кредити по-новому
Банкіри пропонують чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військових.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити фінансування державної програми іпотечного кредитування «єОселя» та змінити умови кредитування військових.
Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Що пропонується:
банки, де обслуговуються військовослужбовці — встановити кредитні ліміти для них у розмірі їхньої середньомісячної зарплати за останні три місяці (депутати рекомендують зафіксувати це у міжбанківському меморандумі)
Кабміну — розробити механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям (чітких джерел фінансування нардепи не вказали)
Міноборони та Генеральному штабу ЗСУ — встановлення чіткого переліку документів для військовослужбовців, на підставі яких фінустанови зобов’язані видавати пільгові кредити
Окрім того, в фінкомітеті закликають не поширювати пільгові умови кредитування, які пропонуються військовим, на працівників силового блоку, які не брали безпосередньої участі у відсічі збройної агресії РФ та забезпеченні національної безпеки.
Йдеться про працівників таких структур:
Офіс Генерального прокурора
Національне антикорупційне бюро України
Державне бюро розслідувань
Бюро економічної безпеки
Служба судової охорони
Раніше в НБУ повідомили, що за підсумками першого кварталу 2025 року, банки прискорили темпи кредитування бізнесу, також фінустанови активно збільшують обсяги кредитування громадян.