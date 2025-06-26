ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
3994
Час на прочитання
1 хв

В Україні хочуть видавати кредити по-новому

Банкіри пропонують чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військових.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні розробили нові правила на умови кредитування військовослужбовців та ветеранів

В Україні розробили нові правила на умови кредитування військовослужбовців та ветеранів / © Прокуратура Києва

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити фінансування державної програми іпотечного кредитування «єОселя» та змінити умови кредитування військових.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що пропонується:

  • банки, де обслуговуються військовослужбовці — встановити кредитні ліміти для них у розмірі їхньої середньомісячної зарплати за останні три місяці (депутати рекомендують зафіксувати це у міжбанківському меморандумі)

  • Кабміну — розробити механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям (чітких джерел фінансування нардепи не вказали)

  • Міноборони та Генеральному штабу ЗСУ — встановлення чіткого переліку документів для військовослужбовців, на підставі яких фінустанови зобов’язані видавати пільгові кредити

Окрім того, в фінкомітеті закликають не поширювати пільгові умови кредитування, які пропонуються військовим, на працівників силового блоку, які не брали безпосередньої участі у відсічі збройної агресії РФ та забезпеченні національної безпеки.

Йдеться про працівників таких структур:

  • Офіс Генерального прокурора

  • Національне антикорупційне бюро України

  • Державне бюро розслідувань

  • Бюро економічної безпеки

  • Служба судової охорони

Раніше в НБУ повідомили, що за підсумками першого кварталу 2025 року, банки прискорили темпи кредитування бізнесу, також фінустанови активно збільшують обсяги кредитування громадян.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie