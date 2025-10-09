В Україні хочуть збільшити пенсію та змінити формулу розрахунку: коли і як зростуть виплати

Пенсія. / © УНІАН

Кабінет міністрів планує змінити підхід до нарахування мінімальної пенсії в Україні вже наступного, 2026 року. Пропозиції щодо зміни формули спільно опрацьовують Мінсоцполітики та Пенсійний фонд.

Про це повідомляє "Перший бізнесовий".

За новим підходом, базовий розмір пенсії буде прив’язаний не лише до прожиткового мінімуму, а й до коефіцієнта трудового стажу та індексації, що враховуватиме рівень інфляції. Якщо темпи інфляції залишаться стабільними і економіка буде зростати, то наступного року мінімальна пенсія може перевищити 3 000 гривень.

Окрім того, український уряд розглядає можливість запровадження додаткових надбавок для окремих категорій пенсіонерів. Йдеться про українців 70+, самотніх громадян, а також тих, хто має значний трудовий стаж.

Зазначається, що ключовим елементом нової моделі стане автоматизований перерахунок пенсій, який дозволить уникнути затримання і забезпечити прозорість у нарахуванні.

У планах також розширення функціоналу електронного кабінету пенсіонера, де кожен зможе перевірити свій розрахунок, подати документи онлайн та отримати консультацію.

Нагадаємо, індексація пенсій в Україні запланована на березень 2026-го. Втім, перерахунок не поширюється на отримувачів «спеціальних пенсій»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами. Крім того, на підвищення можуть не розраховувати українці, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років.

