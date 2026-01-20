- Дата публікації
В Україні хочуть зробити нарахування пенсій та соцвиплат автоматичним: деталі від Мінцифри
Мінцифри планує зробити призначення пенсій за віком та допомоги за інвалідностю проактивним, щоб людина лише обирала картку для зарахування коштів.
Міністерство цифрової трансформації України хоче запровадити автоматичні пенсійні виплати за віком та у зв’язку з інвалідністю без необхідності збирати довідки та ходити по установах. Держава сама пропонуватиме виплати громадянам через реєстри та push-сповіщення.
Про це в розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, повідомляє УНІАН.
Коваль нагадала, що на сьогодні для оформлення пенсійних виплат треба прийти і підтвердити стаж, принести довідки про роботу на умовному заводі «Маяк», якого після розвалу СРСР більше не існує. Людина повинна йти до архіву, шукати назву цього заводу і підтверджувати свій стаж.
В чому полягає проактивний підхід до призначення пенсій?
На заміну цьому в Україні планують запровадити проактивний підхід до призначення пенсій. У разі незгоди з автоматично визначеним розміром пенсії громадянин матиме можливість оскаржити рішення, однак сама процедура призначення має запускатися без додаткових звернень.
Заступниця міністра зазначила, що процес повинен бути максимально швидким і зручним.
«Якщо в тебе пенсія по віку, можна не на день народження, щоб не засмучувати, а на наступний день обрати картку, на яку ти хочеш, щоб тобі нараховувалась пенсія. Ось вона складає таку-то суму», — сказала Коваль.
У перспективі, за її словами, держава зможе надсилати громадянам push-сповіщення з уже підготовленою пропозицією соціальної виплати, де залишиться лише підтвердити згоду та обрати рахунок для зарахування коштів. Водночас конкретні терміни впровадження таких сервісів поки що не визначені — наразі йдеться лише про стратегічні плани.
Окремо заступниця міністра наголосила на необхідності змінити підхід до призначення допомоги сім’ям з інвалідністю та людям, які не працюють і потребують підтримки.
«У нас, на жаль, є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз вони мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо — людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави», — зазначила Коваль.
До слова, від 1 січня 2026 року в Україні підвищили вимоги до страхового стажу: тепер для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки офіційної роботи. Якщо стажу від 23 до 33 років, виплати призначать у 63 роки, а за наявності від 15 до 23 років — лише у 65. У разі ж відсутності навіть 15-річного стажу громадяни можуть розрахувати лише на соціальну допомогу.