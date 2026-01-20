В Україні хочуть зробити нарахування пенсій та соцвиплат автоматичним: деталі від Мінцифри

Пенсіонер зі смартфоном / © Freepik

Міністерство цифрової трансформації України хоче запровадити автоматичні пенсійні виплати за віком та у зв’язку з інвалідністю без необхідності збирати довідки та ходити по установах. Держава сама пропонуватиме виплати громадянам через реєстри та push-сповіщення.

Про це в розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, повідомляє УНІАН.

Коваль нагадала, що на сьогодні для оформлення пенсійних виплат треба прийти і підтвердити стаж, принести довідки про роботу на умовному заводі «Маяк», якого після розвалу СРСР більше не існує. Людина повинна йти до архіву, шукати назву цього заводу і підтверджувати свій стаж.

В чому полягає проактивний підхід до призначення пенсій?

На заміну цьому в Україні планують запровадити проактивний підхід до призначення пенсій. У разі незгоди з автоматично визначеним розміром пенсії громадянин матиме можливість оскаржити рішення, однак сама процедура призначення має запускатися без додаткових звернень.

Заступниця міністра зазначила, що процес повинен бути максимально швидким і зручним.

«Якщо в тебе пенсія по віку, можна не на день народження, щоб не засмучувати, а на наступний день обрати картку, на яку ти хочеш, щоб тобі нараховувалась пенсія. Ось вона складає таку-то суму», — сказала Коваль.

У перспективі, за її словами, держава зможе надсилати громадянам push-сповіщення з уже підготовленою пропозицією соціальної виплати, де залишиться лише підтвердити згоду та обрати рахунок для зарахування коштів. Водночас конкретні терміни впровадження таких сервісів поки що не визначені — наразі йдеться лише про стратегічні плани.

Окремо заступниця міністра наголосила на необхідності змінити підхід до призначення допомоги сім’ям з інвалідністю та людям, які не працюють і потребують підтримки.

«У нас, на жаль, є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз вони мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо — людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави», — зазначила Коваль.

До слова, від 1 січня 2026 року в Україні підвищили вимоги до страхового стажу: тепер для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки офіційної роботи. Якщо стажу від 23 до 33 років, виплати призначать у 63 роки, а за наявності від 15 до 23 років — лише у 65. У разі ж відсутності навіть 15-річного стажу громадяни можуть розрахувати лише на соціальну допомогу.