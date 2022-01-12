В Україні купівельна спроможність залишається найнижчою в Європі: у Нацбанку озвучили невтішні цифри

В Україні купівельна спроможність залишається найнижчою в Європі: у Нацбанку озвучили невтішні цифри

Зростання доходів населення за 9 місяців 2021 року становило лише 3%.

Зростання реальних доходів населення у 2021 році не змогло компенсувати витрати на товари та послуги першої необхідності.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин та наголосив, що за даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі.

"Зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 р. становило лише 3% і не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності. В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд грн (-2,4% ВВП)", - написав він.

Данилишин зазначив, що більша частина зростання цін не залежала від України і пояснюється інфляційними процесами у всьому світі. Він нагадує, що у багатьох країнах інфляція сягає рекордних рівнів за багато років - у США - 6,8%, у ЄС - 5%, у Британії - 5,1%.

За даними Державної служби статистики України, за минулий рік інфляція становила 10,3%. А реальні доходи населення, як вказує Данилишин, від січня до жовтня зросли всього на 3%.

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