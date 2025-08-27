В Україні ліквідовано банк: виплати вкладникам припинилися

Гроші / © УНІАН

В Україні ліквідували банк «Капітал» — Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) завершив відповідну процедуру. Через це від 14 серпня вкладникам цього банку припинили виплати гарантованого відшкодування.

Про це повідомили у ФГВФО.

У Фонді заявили, що відповідно до закону, від моменту затвердження ліквідаційного балансу «ліквідаційна процедура банку вважається завершеною».

«У зв’язку з цим Фонд повідомляє про припинення 14 серпня 2025 року виплат гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ „АКБ „Капітал“ та завершення ліквідаційної процедури банку», — йдеться у заяві.

Зазначається, що вкладники банку «Капітал» отримали загалом понад 327,1 млн грн виплат як гарантоване відшкодування.

У Фонді також вказали, що тепер вважаються погашеними вимоги кредиторів до банку, які були незадоволені внаслідок процедури ліквідації та продажу активів банку на дату складання ліквідаційного балансу.

Нагадаємо, у липні 2015 року Нацбанк України відніс «Капітал» до категорії неплатоспроможних. Річ у тім, що більшість активів банку і частина операційних потужностей залишилися на окупованій території.

У жовтні того ж року НБУ відкликав ліцензію та ліквідував «Капітал», оскільки стабілізувати роботу банку не вдалося.