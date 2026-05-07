В Україні "луснув" банк: чому його ліквідували

Фонд гарантування вкладів оголосив про повну ліквідацію банку «Конкорд» як юридичної особи. Фінустанова, що входила до топ-40 за активами, втратила ліцензію через систематичні порушення законодавства.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

5 травня до Єдиного державного реєстру внесли запис про припинення діяльності АТ «АКБ „Конкорд“ як юридичної особи. Таким чином процедуру ліквідації банку офіційно завершили, і установа вважається ліквідованою.

Крім того, припинено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виконував функції ліквідатора банку «Конкорд».

Зауважимо, у серпні 2023 року Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію «Конкорду» та розпочати процедуру його ліквідації.

Причиною такого рішення стали систематичні порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Ще до початку ліквідації НБУ застосував до банку низку санкцій, зокрема штраф на загальну суму 60,4 млн грн та письмове застереження.

«Конкорд» заснували у серпні 2006 року. Від 2012 року основними бенефіціарами установи стали Олена та Юлія Сосєдки.

Станом на 1 червня 2023 року «Конкорд» посідав 35-те місце за обсягом активів серед 65 українських банків. Активи фінустанови на той момент становили 4,83 млрд грн.

