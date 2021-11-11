В Україні майже на третину зросла вартість меду: з чим це пов'язано

В Україні майже на третину зросла вартість меду: з чим це пов'язано

Ціна залежить від сорту меду.

Протягом останнього року мед піднявся в ціні майже на третину.

З чим це пов’язано - розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Соняшниковий, гречаний, акацієвий та різнотрав’я: залежно від сорту мед в Україні протягом року подорожчав на 15-25%. На ринку середня ціна 100 гривень за пів літра. Загалом колиається в межах 120-150 грн.

Також читайте Українців попередили про подорожчання "кондитерки": наскільки зростуть ціни

Подорожчання меду підтверджує пасічник із Запоріжжя Андрій Лебідь. Серед причин називає збільшення попиту на український продукт за кордоном і подорожчання ресурсів, що потрібні на його виготовлення. "Щонайменше всі ресурси для видобування цього меду здорожчали удвічі", - каже він.

Зростання ціни на мед відповідає загальному подорожчанню продуктової корзини українця, пояснює економіст Олег Пендзин. "Маємо розуміти, що витрати на людську працю, на енергоносії, витрати на обслуговування пасік однозначно також збільшилися протягом останнього часу. Загальні тенденції зростання цін зачепили і цей ринок також", - пояснив фахівець.

В Україні спостерігається рекордне подорожчання меду

За його словами, порівняно з медом, який не є соціально значущим продуктом харчування, значно більше в Україні подорожчав цукор - на 85%.

Через подорожчання енергоносіїв і збільшення з першого грудня мінімальної заробітної плати в Україні, ціни на продукти можуть поступово йти вгору й далі, каже економічний експерт. Натомість пасічники заспокоюють: вартість меду триматиметься на такому ж рівні принаймні до весни.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання