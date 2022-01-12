В Україні медикам підвищили мінімальну зарплату: скільки тепер отримуватимуть фахівці

Від 12 січня рівень мінімальної зарплати для лікарів становитиме 20 000 гривень.
Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, в якій йдеться про підвищення мінімальної заробітної плати лікарям та медперсоналу.
Відповідне рішення було оприлюднено 12 січня.
Згідно з документом, лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я встановлено мінімальну зарплату в розмірі 20 000 гривень.
Фахівцям з початковим рівнем вищої медичної освіти та бакалаврським рівнем вищої медичної освіти платитимуть 13 500 гривень.
У постанові зазначають, що в разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу йому буде нарахована зарплата пропорційно до відпрацьованого часу.
Нагадаємо, у 2022 році мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають стаж 30-35 років, років підніметься до 3000 гривень. Збільшення виплат буде поетапним.
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