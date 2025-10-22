Гречка / © pixabay.com

В Україні прогнозують поступове здорожчання гречки. Якщо ціна на крупу залишиться без змін, частина фермерів може скоротити посіви або повністю відмовитися від її вирощування. Це, своєю чергою, може призвести до дефіциту продукту та нового стрибка цін.

Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин у коментарі УНІАН.

За її словами, зараз середня ціна гречки становить близько 40 гривень за кілограм, однак у найближчі тижні вона може зрости ще на 7–10%.

«Однак таке зростання буде мати і позитивний ефект, бо аграрії, отримуючи справедливу ціну, наступного року збережуть або збільшать посівні площі під культурою», — зазначила Литвин.

Вона пояснила, що стабільна ціна допоможе втримати обсяги виробництва та уникнути різких цінових коливань. Якщо ж посівні площі скоротяться, пропозиція зменшиться, і ринок отримає новий ціновий удар. Подібне вже траплялося раніше, коли через зниження врожайності гречка зникала з полиць і дорожчала.

Попри цьогорічне зменшення врожайності, дефіциту крупи не прогнозують. За попередніми оцінками, у 2025 році буде зібрано близько 96 тисяч тонн гречки — це приблизно 85% торішнього врожаю. За словами Литвин, цього обсягу вистачить, щоб повністю покрити внутрішні потреби України.

