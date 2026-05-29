В Україні може здорожчати газ — скільки платитимуть українці

Частині споживачів варто готуватися до можливого удару по гаманцях.

Анастасія Павленко
Газ

В Україні діє мораторій на зростання вартості газу, тепла й електроенергії для населення. Експерти переконують, що необхідно поступово відмовлятися від низьких цін за прикладом ЄС.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Новини.LIVE.

На його думку, необхідно поступово підвищувати тарифи відповідно до домовленостей з Міжнародним валютним фондом і переговорними групами ЄС.

«Давно треба було зняти мораторій. Це створює величезні борги, недофінансування, самі ж громадяни страждають через те, що менше газу видобувається. Плюс доводиться більше імпортувати, а значить — витрачати валютну виручку. А це провокує менші пенсії та соціальні програми», — зазначив Омельченко.

Комуналка в Україні — останні новини

В Україні змінили правила перерахунку платіжок за тепло та гарячу воду під час надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ударів по інфраструктурі.

Також від 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.

Тим часом у газопостачальній компанії «Нафтогаз України» змінились правила розрахунку за природний газ. Тепер клієнтам для оплати за спожите блакитне паливо можна користуватися застосунком КУБ.

