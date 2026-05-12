В Україні може здорожчати світло — хто заплатить більше

Змінити тарифи пропонується лише для промислових споживачів.

Світло може здорожчати / © pixabay.com

Національна енергетична компанія «Укренерго» ініціювала підвищення тарифів на передавання електроенергії і диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергосистемою 2026 року.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Як зазначається, компанія звернулася до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з пропозицією про внесення змін до тарифів компанії.

Підставами для перегляду цін назвали:

  • підвищення курсу іноземних валют щодо гривні, що створить додаткове фінансове навантаження на компанію, зокрема, у питанні виконання спецобов’язків перед «зеленою» генерацією, вартість якої зафіксована в євро

  • перегляд прогнозного балансу Об’єднаної енергетичної системи до кінця року. За новими розрахунками, прогнозний обсяг відпуску електрики скоротиться на 9,5%, а прогнозований обсяг передачі — на 5,5%, що вплине на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких повинні покриватись інші видатки як оператора системи передавання

  • лібералізація НКРЕКП прайс-кепів 1 травня поточного року, що збільшить середньозважену вартість електроенергії як базу для розрахунків з іншими учасниками ринку

Також у компанії уточнили, що нові тарифи не торкнуться побутових споживачів, а тому вартість електроенергії для населення залишиться без змін.

Як хочуть змінити тарифи на світло

В Україні мають переглянути цінові обмеження:

  • на ринку «на добу наперед»

  • внутрішньодобовому ринку

  • балансуючому ринку

Важливо: пільговий тариф на світло діє для споживачів з електроопаленням. За обсяг споживання до 2 000 кВт на місяць діє ціна — 2,64 грн за кВт-год, а за споживання понад встановлений ліміт — 4,32 грн за кВт-год.

Раніше повідомлося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.

