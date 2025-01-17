В Україні може з'явитися новий податок: за що доведеться більше платити

Верховна Рада збирається ввести додатковий податок. Тому вже цього року в Україні може змінитися вартість посилок, одержуваних з-за кордону від торгових платформ.

Про це повідомив очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З його слів, законопроєкти було розроблено з ініціативи та за участю найбільших українських бізнес-асоціацій.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення і сприятиме прискоренню митних процедур", -пояснив політик.

У законопроєктах пропонують, що:

громадяни отримуватимуть без обкладення ПДВ товари, які коштують до 45 євро. Втім, за однієї умови: ці товари їм надсилають фізособи без будь-якої оплати і без комерційної мети;

товари ж, які громадяни купили на маркетплейсах або інших подібних платформах, будуть оподатковуватися незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито з таких товарів стягуватиметься лише в разі, якщо їхня вартість більша за 150 євро.

За словами Гетманцева додав, законопроєкти полегшать адміністрування ПДВ, а посилки на митниці оформлятимуть швидше. Для цього потрібно:

перейняти досвід країн ЄЄ та запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним до митної декларації Н7, якою користуються в Євросоюзі. Наявні наразі форми документів для декларування посилок використовуватимуться й надалі.

Зазначається, що покупець не буде нести додаткових митних витрат, якщо ПДВ сплатить постачальник товару або маркетплейс. Це також допоможе прискорити процес митного оформлення.

Як повідомлялося, в Україні з'явиться новий податок на авто для власників машин віком до п’яти років, чия вартість перевищує три мільйони гривень.

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