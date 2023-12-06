В Україні може зрости у ціні різдвяний продуктовий кошик через блокаду кордону – Мінагрополітики

Якщо страйк польських перевізників не завершиться, то різдвяний продуктовий кошик однозначно здорожчає.

Якщо страйк польських перевізників на кордоні Польщі та України не завершиться до 10 грудня, то різдвяний продуктовий кошик однозначно здорожчає.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Якщо партнери все-таки виконають обіцянки, бо останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим", - пояснив він.

За словами Висоцького, якщо страйк триватиме весь грудень, то різдвяний продуктовий кошик "буде дещо дорожчим".

"Овочі борщового набору, на щастя, фактично повністю забезпечує внутрішнє виробництво. Жодних цінових коливань на них немає", - наголосив він.

Тарас Висоцький також звернув увагу на те, що низка продуктів на сьогодні дешевша, ніж у цей самий період минулого року, зокрема цибуля й морква – на 60%, яйця – на 16%, олія – на 18%, гречка – на 60%. Відповідно, за базовими продуктами, які забезпечує вітчизняне виробництво, у поточному сезоні немає продуктової інфляції.

Щодо імпортних товарів, посадовець зазначив,що дефіциту фізичного не передбачається.

"Але якщо машина їде плюс тиждень або плюс тисячу кілометрів або дві, логічно, що логістика дорожчає", - пояснив він.

Нагадаємо, Польща вимагає скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників для скасування блокади кордону.

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