В Україні може зрости вартість комуналки: подробиці Меморандуму з МВФ

Меморандум з МВФ допускає поступове зростання тарифів на комунальні послуги в Україні.

Українська влада допускає поступове підвищення вартості комунальних послуг для населення під час війни та після її закінчення.

Про це йдеться в листі до керівництва МВФ.

"Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для відшкодування витрат при одночасному виділенні адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", - йдеться у документі.

Як зазначається у меморандумі, в Україні підвищили ціни на електроенергію для населення від 1 червня, щоб допомогти відновити стабільність енергосистеми перед опалювальним сезоном 2023/24 року.

"У короткостроковій перспективі список варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої підтримки бюджету залежно від наявності бюджетних ресурсів ", - йдеться у Меморандумі.

Після закінчення війни програма реформ в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу, наголошується в документі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

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