В Україні можуть дозволити вилучення земельних ділянок для будівництва доріг

В Україні можуть дозволити вилучення земельних ділянок для будівництва доріг

Проєкт закону на розгляд Верховної Ради вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В урядовому законопроєкті №6422, який у вівторок, 14 грудня, отримав для ознайомлення профільний комітет Верховної Ради, передбачено дозвіл на примусове платне вилучення земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва доріг державного значення.

Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті ВР.

Як стало відомо із пояснювальної записки до цього документа, рішення про відчуження земельної ділянки з метою будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, ухвалюють органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

Якщо власник землі не дасть своєї згоди упродовж 30 днів, відомство отримає право звертатися до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів. Суд буде ухвалювати рішення у таких справах за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви.

Апеляції у справах про примусове відчуження земельних ділянок на підставі суспільної необхідності розглядатиме Верховний Суд. Щоб не створювати судової тяганини, для розгляду таких справ у ВС теж встановлено часові обмеження - двомісячний термін від дня надходження апеляційної скарги. Рішення суду не можуть бути оскаржені, апеляційна інстанція не зможе повертати справу на новий розгляд.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла законопроєкт №2234, який вносить зміни у низку законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

Читайте також: