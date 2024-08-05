В Україні можуть стрімко здорожчати хліб та крупи: прогноз цін до кінця літа 2024 року

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, в серпні 2024 року крупи можуть подорожчати на 3-5%, а хліб на 4-6%

До кінця літа 2024 року ціни на крупи можуть зрости на 3-5%, а на хліб – на 4-6%. Причиною є зростання цін на сировину та електроенергію.

Про це заявила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна у коментарі "24 каналу".

Вона зауважила, що протягом цього літа весь перелік продуктів переробки зернових культур трохи здорожчав.

пшеничні крупи до 16,93 гривні за кілограм (+3,6%),

ячні – до 15,61 гривні за кілограм (+2%),

манні крупи та пшоно – на 1,6 та 0,7% відповідно,

рис – на 0,7% і коштує нині 52,32 гривні за кілограм,

борошно пшеничне на 2,5% – до 15,95 гривні за кілограм.

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Також вперше після тривалого здешевлення здорожчала гречка на 5,3% – до 28,26 гривні за кілограм. Крім того здорожчав сам хліб та хлібобулочні виороби.

"Здорожчання електроенергії суттєво вплине на цінову динаміку всього переліку хлібобулочних виробів. Крім цього об'єктивного чинника на подорожчання продукції хлібопекарської галузі впливатиме зростання цін на сировинні складові виробничого процесу", – попередила Світлана Черемісіна.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в серпні 2024 року крупи можуть подорожчати на 3-5%. А до кінця літа хліб може додати в ціні 4-6%.

Раніше ми писали, що в Україні невдовзі здорожчають молочні продукти.

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