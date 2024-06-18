В Україні можуть здорожчати майже всі товари та послуги: експерт шокував прогнозом

Здорожчання пального вдарить по українцях – ціни можуть різко піти вгору.

В разі здорожчання пального, особливо дизеля, можуть зрости ціни на всі товари й послуги, навіть на квитки залізниці.

Про це розповів в ефірі "Київ24" генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

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"Ми матимемо черговий виток інфляції. Бо вартість дизельного пального і меншою мірою бензину входить до собівартості майже усіх товарів і послуг, які виробляються в Україні", – пояснив він.

Гусак нагадав, що останнім часом через перебої з електропостачанням зростає питома вага дизельного пального в залізничних перевезеннях. Тому, найімовірніше, буде здорожчання залізничних перевезень і відтак – здорожчання майже всіх товарів і послуг в економіці України.

"Кожне підвищення акцизів, кожне підвищення тарифів державних монополій означає, що частина українських підприємств припинить свою діяльність, своє існування і вже не відновить роботу після перемоги України. Але ми дуже чітко розуміємо необхідність залучення додаткових коштів для бюджету, насамперед для фінансування Збройних сил України", – підсумував гендиректор Федерації роботодавців транспорту.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон, за яким уже від 1 липня 2024 року в Україні має різко збільшитися вартість бензина та дизеля для споживачів на АЗС. Якщо законопроєкт ухвалять у цілому і він набуде чинності, бензин здорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л.

Раніше економіст Іван Ус попередив, що українцям потрібно готуватися до чергової хвилі здорожчання продуктів.

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