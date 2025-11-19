В Україні можуть здорожчати макарони: що впливає на ціни і чого чекати споживачам

Макарони / © www.freepik.com/free-photo

На тлі подорожчання борошна, блекаутів та кадрової нестачі макаронні вироби в Україні можуть здорожчати на 3–10%, попереджають експерти. Дехто радить українцям робити запаси продукції перед святами, але чи є реальні підстави для паніки?

Про це йдеться в матеріалі "Telegraf".

Протягом року ціни на макарони зросли лише на близько 10%, що на тлі загальної інфляції виглядає досить скромно.

“За останні 2–3 місяці ціна майже не змінювалася. Коливання на 1–2% — несуттєві”, — зазначив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Минулого року різке здорожчання борошна сильно вплинуло на ціни, у 2025-му ринок залишався стабільним.

Основні фактори подорожчання

Експерти називають три головні чинники:

Подорожчання борошна — за рік воно зросло близько на 10%, особливо дефіцитного борошна для макаронів. Електроенергія та блекаути — робота на генераторах підвищує собівартість продукції, хоча вплив на загальні ціни не критичний (приблизно +1%). Кадровий дефіцит — нестача водіїв та робітників змушує підвищувати зарплати, що теж відображається на кінцевій ціні.

Прогноз на кінець року

Експерти сходяться на думці, що макарони подорожчають помірно.

Леонід Козаченко (Українська аграрна конфедерація) прогнозує зростання на 3–5% у грудні.

Валерій Сердюков, керівник відділу збуту ФОП “Стась” оцінює можливе подорожчання до 10% до кінця лютого або березня.

“Переговори про підняття ціни починаються, коли собівартість зростає на 3–4%, тоді піднімають ціну на 5%”, — пояснює Тараненко.

