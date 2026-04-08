В Україні можуть скасувати обмеження пенсій: хто отримуватиме понад 26 000 грн

У Верховній Раді пропонують внести зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідний законопроєкт був зареєтрованим 24 березня.

Що передбачає законороєкт №15090-1

Законопроєкт №15090-1 передбачає внесення змін до статті 43 чинного закону, яка регулює порядок обчислення пенсій. Зокрема, пропонується заборонити застосування будь-яких понижувальних коефіцієнтів під час нарахування або перерахунку пенсій для військовослужбовців, які мають вислугу років або отримали інвалідність під час служби. Також ця норма поширюється на пенсіонерів сектору безпеки і оборони та членів їхніх сімей. Крім того, документ передбачає скасування обмеження максимального розміру пенсій.

У пояснювальній записці зазначено, що мета законопроєкту — припинити практику обмеження пенсій військовим та пенсіонерам сектору безпеки і оборони. Також наголошується, що нові норми мають застосовуватися до всіх перерахунків пенсій незалежно від часу звільнення зі служби.

Наразі документ передано на розгляд до профільного комітету.

Обмеження спецпенсій в Україні

Раніше в Пенсійному фонді України повідомляли, що Кабінет Міністрів України залишив чинними обмеження на виплату спеціальних пенсій 2026 року на період воєнного стану. Вони стосуються пенсій, розмір яких перевищує десятикратний прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн. Відповідно, максимальна сума пенсії, яка виплачується без обмежень, — 25 950 грн.

Обмеження передбачені постановою Кабміну №1778 від 30 грудня 2025 року, що набрала чинності з початку року. Вони застосовуються до пенсій, призначених за спеціальними законами — зокрема для держслужбовців, суддів, прокурорів, народних депутатів, посадовців НБУ, членів уряду, представників місцевого самоврядування, науковців, військових, «чорнобильців» і журналістів.

При цьому базова частина пенсії — до 10 прожиткових мінімумів — виплачується повністю. Зменшення стосується лише суми перевищення і залежить від її розміру. Для різних діапазонів застосовують коефіцієнти від 0,5 до 0,1.

Водночас обмеження не поширюються на низку категорій. Серед них — особи, які брали безпосередню участь в АТО або заходах із забезпечення нацбезпеки та оборони, учасники відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, особи, які забезпечували оборону України та захист цивільного населення під час воєнних дій. Також без обмежень виплачуються пенсії членам сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців (за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни).

Нагадаємо, в квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.