В Україні можуть створити "чорний список" банківських карток: хто може потрапити під контроль

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який передбачає створення реєстру клієнтів банків, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю.

Банківська картка

Банківська картка / © Associated Press

В Україні можуть створити спеціальний реєстр банківських клієнтів, чиї платіжні операції підлягатимуть посиленому контролю. Відповідний законопроєкт №14161 вже внесено до Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ передбачає створення переліку осіб, які надають свої картки у користування іншим людям, з метою боротьби з фінансовими злочинами та шахрайськими схемами.

За словами Ярослава Железняка, через так званих “дропів” щороку проходить до 200 млрд грн, а бюджет зазнає втрат на десятки мільярдів.

Основні положення законопроєкту:

  • НБУ створює реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю;

  • банки та інші платіжні установи зобов’язані вносити до нього “дропів” і компанії, що використовують міскодінг;

  • для таких осіб встановлюються ліміти на проведення операцій і обмеження на кількість карток (для фізичних осіб);

  • банки мають регулярно перевіряти своїх клієнтів у реєстрі.

Железняк додає, що законопроєкт дозволяє відійти від загальних обмежень на p2p-перекази та застосовувати таргетований підхід саме до клієнтів із підвищеним ризиком шахрайства.

Раніше повідомлялось, що в Україні збільшилась кількість блокувань переказів та навіть рахунків через порушення норм фінансового моніторингу.

