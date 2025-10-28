- Дата публікації
В Україні можуть створити "чорний список" банківських карток: хто може потрапити під контроль
Верховна Рада розглядає законопроєкт, який передбачає створення реєстру клієнтів банків, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю.
В Україні можуть створити спеціальний реєстр банківських клієнтів, чиї платіжні операції підлягатимуть посиленому контролю. Відповідний законопроєкт №14161 вже внесено до Верховної Ради.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Документ передбачає створення переліку осіб, які надають свої картки у користування іншим людям, з метою боротьби з фінансовими злочинами та шахрайськими схемами.
За словами Ярослава Железняка, через так званих “дропів” щороку проходить до 200 млрд грн, а бюджет зазнає втрат на десятки мільярдів.
Основні положення законопроєкту:
НБУ створює реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю;
банки та інші платіжні установи зобов’язані вносити до нього “дропів” і компанії, що використовують міскодінг;
для таких осіб встановлюються ліміти на проведення операцій і обмеження на кількість карток (для фізичних осіб);
банки мають регулярно перевіряти своїх клієнтів у реєстрі.
Железняк додає, що законопроєкт дозволяє відійти від загальних обмежень на p2p-перекази та застосовувати таргетований підхід саме до клієнтів із підвищеним ризиком шахрайства.
Раніше повідомлялось, що в Україні збільшилась кількість блокувань переказів та навіть рахунків через порушення норм фінансового моніторингу.