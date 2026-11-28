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Поїхали за кордон, залишили квартиру без мешканців чи передали в оренду? У такому випадку вважати, що комунальні питання вас не стосуються, не варто — інакше це може обернутися проблемами.

Новий законопроєкт про управління житловим фондом готує зміни в оплаті комунальних послуг, роботі з боргами та відповідальності власників. Видання «На пенсії» розповідає, за що доведеться платити навіть за порожнє житло та які правила можуть переглянути.

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Порожня квартира в Україні: чи доведеться платити за комуналку

У Верховній Раді 2 листопада зареєстрували законопроєкт №16209 «Про управління житловим фондом». В одній із його статей пояснюється питання, яке часто виникає у тих, хто виїхав за межі дому за кордон.

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Логіка багатьох людей проста: якщо всередині ніхто не мешкає, а вода чи світло не споживаються, то й рахунків бути не повинно. Та документ пропонує чітке правило — обов’язок утримувати житло залишається за власником, і відсутність проживання чи користування квартирою від витрат не звільняє.

Окремий блок стосується платежів за сам будинок — витрат на управління, обслуговування та ремонт спільних конструкцій. Ці внески теж лягають на плечі власника: дах, під’їзд чи внутрішньобудинкові мережі залишаються зоною спільної відповідальності незалежно від того, де людина перебуває.

Тож замкнені двері не скасовують нарахувань. Краще регулярно відстежувати платіжки, навіть якщо в оселі цілий рік ніхто не вмикав світло.

Якщо здали квартиру в оренду — хто має платити за комуналку

Окремо документ стосується тих, хто здає житло в оренду або пускає пожити знайомих. Часто люди домовляються усно — мовляв, живіть, але рахунки оплачуйте самостійно. Проте запропоновані зміни означають, що усна домовленість не робить мешканця платником.

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Передбачається запуск електронної системи, де фіксуватимуть особу, відповідальну за оплату. Щоб статус платника перейшов до орендаря, власник має самостійно внести договір — електронний із підписами обох сторін або нотаріально завірену копію паперового. У документі потрібно чітко визначити перелік послуг, які сплачує мешканець, та строк дії цієї домовленості. Подати дані потрібно протягом 30 календарних днів із дня заселення.

Сам факт проживання людини в оселі автоматично не змінює платника. Доки відповідний запис не з’явиться в системі, рахунки й надалі надходитимуть власнику.

Навіть після оформлення запису розслаблятися зарано. У разі несплати орендареві спершу направляють письмову вимогу, а якщо борг не закриють за 30 календарних днів, претензію висувають уже власнику.

Якщо ж власник покриє ці витрати зі своєї кишені, вимагати ці кошти від мешканця доведеться вже в іншому порядку. Платежі ж за сам будинок у будь-якому разі залишаються на власнику незалежно від того, хто живе всередині.

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Що буде у випадку, якщо виник борг за комуналку

Найбільша проблема боргів на відстані в тому, що людина дізнається про них чи не останньою. Згідно із законопроєктом, комунальну заборгованість дозволяють стягувати за судовим наказом. Зараз до цієї суми включають сам борг, інфляційні втрати та 3% річних.

Новий проєкт пропонує додати ще й пеню. У пояснювальній записці ініціатори прямо вказують, що це має прискорити стягнення боргів. Так само за судовим наказом планують стягувати платежі за утримання та ремонт будинку.

Ще одна зміна стосується підсудності: позови щодо таких боргів подаватимуть до суду за місцем розташування квартири. Тобто розгляд відбуватиметься там, де знаходиться нерухомість, а не за поточним місцем перебування власника.

Окремо в законопроєкті прописані правила відключення послуг. Боржника можуть відключити, але попередити про це зобов’язані щонайменше за 30 днів. Водночас законопроєкт чітко визначає, що саме має містити таке повідомлення: розмір боргу, період його виникнення, підстави нарахування, кінцевий термін і способи оплати, а також наслідки несплати. Крім того, у документі має зазначатися можливість оформити реструктуризацію — розбити виплату на частини за графіком із постачальником. Якщо хоча б однієї з цих деталей у попередженні бракуватиме, воно не матиме юридичної сили.

Є й позитивний момент: після повної сплати боргу або підписання договору про реструктуризацію, постачання послуги мають відновити вже наступного дня.

Зважаючи на потенційне нарахування пені та розгляд справ за адресою житла в Україні, навіть невеликі заборгованості краще не залишати поза увагою.

Як дистанційно стежити за квартирою в Україні, перебуваючи за кордоном

Як не потрапити в ситуацію, коли важливі рішення ухвалюють без вашої участі, а ви дізнаєтеся про все надто пізно.

По-перше, збори мешканців будинку. Законопроєкт пропонує надсилати запрошення щонайменше за 10 календарних днів через ту саму електронну систему. Якщо ж електронного кабінету немає, лист відправлять рекомендованим поштовим відправленням просто на адресу квартири — ту саму, де зараз ніхто не живе.

Але є спосіб цього уникнути: можна в будь-який момент звернутися до організаторів зборів із заявою та вказати іншу поштову адресу чи електронну пошту. Брати участь у голосуванні теж дозволять дистанційно — через електронний підпис у кабінеті або ж через довірену особу.

По-друге, оплата рахунків. Постачальники послуг і управителі матимуть приймати гроші за квартиру від будь-кого. Тобто оплатити платіжку замість вас зможуть діти, сестра чи навіть сусід. Це не накладає на них жодних подальших зобов’язань — разова допомога не означає, що вони тепер винні платити постійно.

По-третє, доступ до даних. Власники отримають можливість безкоштовно брати з державної системи відомості про свою нерухомість та про те, як організоване управління будинком.

На що варто звернути увагу:

передайте управителю або уповноваженій особі свою актуальну електронну пошту;

заздалегідь узгодьте з кимось із близьких чи знайомих в Україні, чи зможе ця людина в разі потреби оплатити рахунки за вас.

Як зміниться оплата комунальних послуг, для тих, хто живе в Україні

Законопроєкт передбачає, що відключити весь будинок від комунальних послуг без рішення суду не дозволять. Винятки — аварійні ситуації, ремонти та інші передбачені законом випадки.

Крім того, відключати боржника заборонять, якщо це зачепить сусідів. У таких ситуаціях заборгованість стягуватимуть окремо.

Документ також встановлює обмеження щодо передоплати: вимагати кошти за ще не спожиту воду чи тепло або висувати вимогу спочатку оплатити, а потім підключити послугу не зможуть. Є лише два винятки — прямий дозвіл закону або добровільний вибір лічильника з передоплатою. Водночас це правило не поширюється на внески на утримання будинку, ремонт чи резервний фонд: їх дозволять збирати наперед, якщо це підтримають самі співвласники та затвердять кошторис.

Будинок, де не створено ОСББ, за цим проєктом вважатимуть простим товариством — додатково реєструвати його чи платити за оформлення не доведеться. Кошти будинку зберігатимуться на окремому рахунку і підуть виключно на потреби самого будинку.

Якщо ж зросте регульована ціна на електроенергію, яку управитель закуповує для потреб будинку, він матиме право скоригувати вартість своєї послуги без погодження з мешканцями, якщо інше не прописано в договорі.

Щодо субсидій — порядок їхнього надання законопроєкт не змінює. Згадка про субсидії в тексті трапляється лише в межах норм про ОСББ і жодних нововведень не містить.

Коли запрацюють нові правила

Якщо законопроєкт ухвалять у запропонованому вигляді, діятиме такий порядок:

закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації;

повноцінне застосування норм почнеться за шість місяців.

Відомості про орендарів в електронній системі з’являться за 12 місяців і лише після її запуску. До цього моменту дані передаватимуть до місцевої ради. Звісно, все це станеться лише за умови ухвалення самого закону.

Комуналка в Україні — останні новини

Через прострочену повірку лічильників у платіжках за газ, воду чи електроенергію часто виникають великі борги, але нарахування за середніми показниками можна скасувати, спираючись на закон і практику Верховного Суду. За даними ВГО «Асоціація платників податків України», оплата повірки залежить від послуги: для газу та електроенергії її мають забезпечувати постачальники або оператори мереж, для води й тепла — за рахунок абонентської плати або власника житла залежно від договору, а на територіях бойових дій і тимчасово окупованих територіях діє окремий порядок щодо строків повірки.

Громадяни зі статусом «діти війни» можуть отримати 25% пільги на оплату житлово-комунальних послуг, крім послуги з управління багатоквартирним будинком, але лише за умови, що середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців у розрахунку на одного члена не перевищує поріг для податкової соціальної пільги. Пільга не поширюється на інших членів сім’ї та призначається Пенсійним фондом на рік за особистою заявою до органу ПФУ разом із заявою про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

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