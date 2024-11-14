В Україні на 25% зросте тариф на передавання електроенергії: хто платитиме більше

Бізнесу доведеться платити по 665,26 грн за МВт/год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·год.

Про це стало відомо за результатими засідання комісії.

Новий тариф не стосується домогосподарств та звичайних українців, проте бізнесу доведеться платити по 665,26 грн за МВт/год.

Крім того, на засіданні НКРЕКП ухвалили:

Окремий тариф на передавання електроенергії для зеленої металургії пропонують встановити на рівні 352,73 грн/МВт·год.

Тариф на диспетчерське управління пропонується на рівні 95,07 грн/МВт·год.

Серед офіційних причин підвищення тарифу – зменшення обсягів виробництва та передавання електроенергії.

Збільшення компенсацій на технологічні витрати, зарплат в "Укренерго", кредитних виплат та витрат на спецобов’язки для розрахунків з ВДЕ-генерацією. Враховані також інфляція та зростання курсу валют.

Обсяг передавання електроенергії 2025 року прогнозується на рівні 98 651 000 МВт·год, згідно з розрахунками "Укренерго".

Витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд. грн.

Прогнозовані витрати на зменшення навантаження виробників зеленої електроенергії – 632 млн грн.

Раніше повідомлялося, що навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.

В Україні від 1 жовтня зросла ціна на електрику для однієї категорії споживачів. Більше про це читайте в новині.

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