В Україні на АЗС здешевшав бензин: що буде з цінами на пальне далі

Навесні вартість бензину на українських АЗС знизилися. Станом на 25 березня ціна літру бензину А-95 у середньому становить 55,7 грн., дизелю - 54,3 грн, автогазу - 36,35 грн.

Чому ціни на паливо падають і чого очікувати далі, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергiй Куюн в коментарі "Фокусу".

З його слів, ціни на пальне почали знижуватись слідом за нафтою. Її вартість від початку 2025-го підскочила з 75 доларів до 82 доларів за баррель, а потім впала до 70 доларів за барель.Експерт пояснює, що система нафтоутворення на нафтопродукти має декілька факторів. Так, якщо на початку року, коли зросли акцизи, відбулося підвищення цін, то із зниженням цін на нафту ситуація стабілізувалася.

"Якщо ці 70 доларів (за барель нафти - Ред.) втримаються й надалі, протягом пару тижнів побачимо ще мінус 1-1,5 грн. за літр. Цікаво, що попри збільшення акцизу за останні півроку на 3-4 грн. за літр, ціни на бензин й дизель майже не змінились", - наголошує Куюн.Він прогнозує, що бензин може втратити в ціні ще гривню на літрі впродовж декількох тижнів. Проте загалом ситуація залежатиме від світових цін на нафту, а також коливань курсу гривні.

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара цього тижня. Так, з його слів, вартість одного долара не вийде за межі 42 гривень.

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