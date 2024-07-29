В Україні на три роки "заморозили" мінімальну зарплату та прожитковий мінімум - експерт

В Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.

Про це заявив експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в етері "Українського радіо".

З його слів, кілька тижнів тому український уряд ухвалив бюджетну декларацію на найближчі три роки. Там міститься інформація про те, що буде закладено в державний бюджет у період від 2025 до 2027 рік.

"Там не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата. Тобто, у зв'язку з відсутністю коштів, 3 тисячі на прожитковий мінімум і 8 тисяч на мінімалку на найближчі три роки "заморожуються".

Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%", — сказав Пендзин.

Він також додав, що наразі Україна живе у стані війни і є величезні виклики для виживання держави, однак "є речі, які точно не можна відкладати на післявоєнний період".

"Є речі, які мають бути вирішені досить швидко, адже це виживання людей, зокрема тих, хто має ці кошти як єдиний соціальний дохід і перебуває далеко за межею бідності", — додав він.

Раніше Міністерство соціальної політики України опублікувало статистику щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму як для однієї особи, так і для основних соціальних і демографічних груп населення.

Згідно з даними міністерства, витрати на харчування становлять понад 3700 грн, на непродовольчі товари — 1196 грн, на комунальні платежі — 1200 грн, а на послуги зв'язку — 67 грн.

Нагадаємо, український уряд 15 вересня ухвалив проєкт бюджету-2024. Документ передбачає власні доходи загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатки загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Зарплати громадян зростуть. Середня зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн.

У самому бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати. 2024 року її підвищать у січні з 6700 до 7100 грн та в липні – до 8000 грн.

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