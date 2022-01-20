В Україні набуває популярності сонячна енегрія: торік встановили 45 тис. батарей

Кількість удвічі більша, ніж 2020-го.

Українці вийшли на рекорд за кількістю встановлених сонячних батарей: 2021-го встановили 45 тисяч.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Зазначається, що ця кількість удвічі більша, ніж 2020-го, повідомили в Держенергоефективності. У трійку регіонів-лідерів за кількістю встановлених систем увійшли Дніпропетровська, Закарпатська та Тернопільська області.

За розрахунками уряду, встановлені сонячні системи в середньому за рік можуть виробляти близько 1,4 млн кіловат на годину чистої електроенергії. Її вистачить, аби забезпечити енергією 460 тисяч сімей.

Як повідомлялося, на даху багатоповерхівки у Києві справжній рай для виробництва власної практично безкоштовної електрики та тепла. У мешканців є і власні сонячні батареї, і теплові насоси, і, навіть - майже готові до запуску вітряні генератори. Як жителі позбулись комунальної кабали - у матеріалі.