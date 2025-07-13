В Україні не зупиняється зростання цін: у Нацбанку пояснили причини

Повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним / © pixabay.com

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У червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі. Очікується, що в другому півріччі зниження інфляції триватиме, зокрема завдяки заходам монетарної політики.

Про це повідомляє НБУ.

«Суттєво зменшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін — до 10,9%. Така динаміка зумовлювалася насамперед високою базою порівняння минулого року. Так, у червні 2024 року відбулося одноразове підвищення тарифів на електроенергію», — зазначив регулятор.

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Значно пришвидшилося зростання цін на окремі кісточкові, яблука та ягоди через вплив несприятливих погодних умов на їх пропозицію.

Здорожчали усі види м’яса через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін. Натомість темпи здорожчання овочів суттєво сповільнилися завдяки збільшенню пропозиції нового врожаю та активному імпорту.

«Розпочалося зниження інфляції послуг — до 14,4%, що є, зокрема, ознакою помірнішого тиску з боку ринку праці. Так, повільніше здорожчали транспортні послуги, послуги зв’язку та особистого догляду. Зростання цін на непродовольчі товари теж сповільнилося — до 3,6%. Ціни на одяг та взуття і надалі залишалися меншими, ніж торік. Водночас здорожчання оброблених продуктів пришвидшилося до 18,2%», — уточнили в НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

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Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.

Станом на кінець 2024 року інфляція була значно нижчою — 6,5% р/р, однак упродовж весни 2025-го вона різко зросла.