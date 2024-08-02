В Україні невдовзі здорожчають молочні продукти: експерт назвав причини

За прогнозами експертів, ціни на молоко зростуть ще до кінця серпня.

Через зростання тарифів та часті відключення електроенергії влітку 2024 року в Україні зросли ціни на молоко та молочні продукти. Подальше зростання вартості електроенергії та пально-мастильних матеріалів у серпні спричинить ще більше здорожчання цієї групи продуктів.

Про це розповів науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус у коментарі "24 Каналу".

"Це негативно відобразиться на рівні закупівельних цін на молоко, що надходить як від господарств населення, так і сільськогосподарських підприємств, оскільки вартість використаної електроенергії та пально-мастильних матеріалів включається до собівартості виробленої продукції. Адже саме це є основним чинником, що впливає на рівень закупівельних цін", – пояснив експерт.

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Науковець додав, що попри зріст цін, на молокопереробних підприємствах спостерігається стійкий попит на молоко вищого та екстра ґатунку.

За прогнозами Інституту аграрної економіки, до кінця серпня закупівельні ціни на молоко зростуть ще більше:

молоко екстра ґатунку коштуватиме 15,2 грн/кг без врахування ПДВ (+7,8% за місяць);

молоко вищого ґатунку – 14,9 грн/кг (+6,4% за місяць);

молоко першого ґатунку – 14,4 грн/кг (+ 5,1 % за місяць).

Нагадаємо, в Україні вже восени зростуть ціни на продукти. Фахівці прогнозують стрибок споживчих цін на 5-10%.

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