В Україні обговорюють зниження пенсійного віку: про що йдеться

Зниження пенсійного віку

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В українському парламенті знову активно обговорюють питання зміни пенсійного віку. Народні депутати розглядають пропозиції, які можуть як підвищити, так і, що незвично, знизити пенсійний вік для деяких категорій громадян. Ці ініціативи викликають жваві дискусії, адже потенційно торкнуться мільйонів українців.

Основні пропозиції — підвищити пенсійний вік для одних, знизити — для інших

Ключові законопроєкти, що обговорюються, включають проєкт №5566 та його альтернативну версію №5566-1. Ці документи, попри те, що перший варіант був зареєстрований ще навесні 2021 року, знову опинилися на порядку денному Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Головні пропозиції, які розглядаються:

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Поетапне підвищення пенсійного віку до 61 року. Законопроєкт №5566 пропонує збільшити пенсійний вік з нинішніх 60 до 61 року. Щоб зробити цей перехід «безболісним», підвищення пропонується розтягнути на 12 років, щороку додаючи лише по 1 місяцю. Зниження пенсійного віку для жінок за виховання дітей. Це, мабуть, найбільш дискусійний пункт. Пропонується зменшувати пенсійний вік для жінок на 6 місяців за кожну дитину, виховану до шести років. Однак, загальне зниження не може перевищувати 3 роки.

Експерти спробували розібратися в цих цифрах детальніше:

Якщо новий пенсійний вік становитиме 61 рік, то жінка з однією дитиною, вихованою до 6 років, зможе вийти на пенсію у 60,5 років (61 рік мінус 6 місяців). Фактично, це все одно незначне підвищення порівняно з нинішніми 60 роками.

За наявності двох вихованих до 6 років дітей, жінка зможе піти на пенсію у 60 років (61 рік мінус 1 рік), тобто так само, як це було до можливих змін.

Лише у випадку, якщо жінка виховала трьох дітей до 6 років, її пенсійний вік за новими правилами фактично зменшиться. Він становитиме 59,5 років (61 рік мінус 1,5 роки).

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Проте, якщо жінка народила та виховала щонайменше шістьох дітей, теоретично її пенсійний вік мав би зменшитися на три роки. Це означало б 57 років за нинішніх правил, або 58 років, якби було ухвалено підвищення до 61 року. Однак в українському законодавстві вже давно існує норма, яка дозволяє жінкам, що народили та виховали не менше п’яти дітей, виходити на пенсію у віці 50 років.

Мета законопроєкту та позиція МВФ

Автори законопроєкту аргументують необхідність змін «підтримкою демографії» та потребою збалансувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду України. Передбачається, що такі кроки допоможуть стимулювати народжуваність та стабілізувати пенсійну систему. Проте, на шляху до можливих змін стоїть важлива перешкода — позиція Міжнародного валютного фонду (МВФ). У меморандумі з МВФ чітко зазначено, що Україна не має вводити нові пенсійні пільги, зокрема ті, що передбачають зниження пенсійного віку. Це означає, що навіть у разі схвалення таких змін у Верховній Раді, вони можуть порушити міжнародні зобов’язання України перед МВФ.

Отже, питання зміни пенсійного віку залишається відкритим і викликає багато запитань щодо його перспектив та наслідків для українського суспільства. Чи буде законопроєкт ухвалений і як це вплине на пенсійну систему країни, покаже час.