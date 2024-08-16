В Україні обмежать торгівлю нікотиновмісними товарами: коли почне діяти заборона

Заборона набере чинності від 1 вересня, але продавці матимуть час для реалізації залишків товарів без акцизних марок.

Від 1 вересня 2024 року в Україні набувають чинності нові обмеження на продаж нікотиновмісних продуктів. Певні товари, згідно з новими правилами, повинні бути марковані акцизними марками.

Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків.

Законом України від 16 січня 2024 року № 3553-ІХ внесені зміни до Податкового Кодексу України, згідно з якими з 01 вересня 2024 року запроваджується акцизний податок на нікотиновмісні продукти для орального застосування (УКТ ЗЕД 2404 91 90 00). Це означає, що ввезення та реалізація товарів з цього переліку на митній території України буде здійснюватись лише за умови наявності акцизних марок.

В Управлінні ДПС пояснили, що виробники та імпортери нікотиновмісних продуктів мали подати відповідні заявки до 1 липня, щоб отримати необхідні акцизні марки для своєї продукції.

Водночас податківці зауважили, що залишки нікотиновмісних товарів для орального застосування, які були вироблені або ввезені на митну територію України до 01 вересня 2024 року, суб'єкти господарювання зможуть зберігати, транспортувати та продавати протягом місяця з дня запровадження заборони – тобто до 1 жовтня 2024 року, що передбачено п. 21 розд. ХІІІ Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Це податкове нововведення має на меті посилити державний контроль над обігом таких продуктів та підвищити рівень відповідальності учасників ринку.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонили продаж тютюнових виробів, які містять "привабливі" добавки або пакування.

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