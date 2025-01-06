В Україні обмежили розміри пенсій: чому і в кого зменшаться виплати

В Україні 2025 року будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії. Це нововведення стосуватиметься понад 17 тисяч пенсіонерів. Воно діятиме на період воєнного стану 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Законом про державний бюджет було затверджено норму про застосування 2025-го обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які вчетверо чи більше разів перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", – пояснили в міністерстві.

У відомстві наголошують, що зараз система є несправедливою та непрозорою через дисбаланси, які накопичилися в пенсійній системі. Саме тому обмеження торкнуться виплат, які зараз можуть становити 60, 80, 100 тисяч гривень чи навіть вище.

"Обмежувальні коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" та загальними пенсіями. Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, зокрема розмір яких визначено за рішеннями судів, застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти", – повідомили в міністерстві.

Механізм працюватиме так: чим вищий розмір пенсій, тим більший коефіцієнт застосовуватиметься:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) і не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), застосовуватиметься коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) і не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) – 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) і не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) – 0,3;

до частини пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн) і не перевищує 21 ПМ (49 581 грн) – 0,2;

до частини пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

В Мінсоцполітики наголошують: до пенсій людей, які зараз воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ від 2014 року, обмеження не застосовуватимуться.

Зазначається, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії, а додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах. Під цю категорію підпадають надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інші доплати до пенсії, встановлені законодавством.

Нагадаємо, стали відомі нові умови для виходу на пенсію. Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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