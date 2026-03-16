Овочі / © pixabay.com

В Україні зафіксовано зниження вартості популярних овочів із борщового набору через надлишок пропозиції. Проте в тепличному сегменті ціни на огірки та томати стрімко повзуть угору.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціни на овочі в Україні — що здешевшало

На українському ринку овочів фіксують подальше зниження цін на низку популярних продуктів. Зокрема, подешевшала білокачанна капуста — з 8 — 11 до 8 — 10 грн за кілограм. Також знизилися ціни на картоплю (з 12 — 14 до 10 — 12 грн/кг) і моркву (з 10 — 14 до 10 — 12 грн/кг). Почав дешевшати і столовий буряк — його вартість опустилася з 10 — 12 до 9 — 11 грн за кілограм.

Крім того, вже другий тиждень поспіль через збільшення пропозиції зменшуються ціни на пекінську капусту — з 25 — 30 до 23 — 27 грн за кілограм.

Які овочі здорожчали?

Водночас у тепличному сегменті спостерігається протилежна тенденція: огірки здорожчали зі 100 — 180 до 150 — 220 грн/кг, а помідори — зі 110 — 125 до 140 — 155 грн/кг.

Зростання цін також зафіксували на броколі — з 125 — 135 до 130 — 140 грн за кілограм, а також на часник — зі 100 — 120 до 115 — 130 грн/кг.

На ринку з’явилася рання теплична редиска, яка наразі коштує дорожче, ніж продукція зі сховищ. У сегменті зелені подорожчали салат, петрушка та кріп.

Ціни на фрукти в Україні

У фруктовому сегменті зросли ціни на банани — з 65 — 75 до 70 — 75 грн за кілограм, а також на хурму — з 50 — 70 до 85 — 90 грн/кг. Водночас збільшення пропозиції суниці садової призвело до суттєвого зниження цін: з 380 — 420 до 180 — 250 грн за кілограм. Також подешевшали мандарини, грейпфрути та авокадо.

Нагадаємо, аналітик УКАБ Максим Гопка зауважив, що ціни на овочі борщового набору 2026 року нижчі за торішні завдяки гарному врожаю та якісним запасам, проте до червня вартість імпортних продуктів зростатиме через вичерпання внутрішніх ресурсів. Експерт розповів, що здешевлення тепличних помідорів та огірків очікується у травні з появою української продукції, якщо дозволить погода.