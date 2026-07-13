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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні обвалилися ціни на лохину: скільки просять за кілограм ягоди

Ціни на лохину в Україні різко знизилися через активний початок сезону збору врожаю. За кілька днів ягода здешевшала на 17%, однак усе ще коштує значно дорожче, ніж торік.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на лохину

Ціни на лохину / © www.freepik.com/free-photo

На українських господарствах фіксують стрімке падіння цін на лохину. Утім, для ключових гравців ринку така тенденція не стала несподіванкою: зазвичай саме в цей період стартує активний збір ягоди, що й провокує суттєве збільшення пропозиції та зниження цін. Скільки коштує лохина зараз?

Про це пише EastFruit.

Ціни на лохину в Україні почали падати: скільки коштує ягода

За даними щоденного моніторингу, лише з кінця минулого робочого тижня вартість лохини в місцевих фермерів упала в середньому на 17%. Наразі садівники продають ягоду по 300–400 грн/кг.

Хоча ще тиждень тому лохина коштувала щонайменше 380 грн/кг.

Виробники пояснюють зниження ціни кількома причинами: передусім — це збільшення асортименту, адже багато садівників та фермерів уже почали збір лохини, також це висока конкуренція з боку інших дешевших сезонних ягід та фруктів.

Попри таке різке зниження цін за кілька днів, цьогоріч українцям доводиться купувати лохину в середньому на 37% дорожче, ніж торік.

Причиною таких цін на лохину стала аномальна погода під час дозрівання, яка знизила врожайність.

Ціни на перші кавуни в Україні

Нагадаємо, вже розпочалися продажі перших українських кавунів раннього сорту «Лузітана». Його привезли з Миколаївщини, а не з Херсонщини.

Оскільки це лише перші партії, ціни на них поки що високі й у дрібному гурті становлять 40 грн/кг. При цьому масовий продаж знаменитих херсонських кавунів очікується в другій половині липня.

Окрім кавунів, на ринку «Столичний» розширився асортимент інших літніх ягід та фруктів. Зокрема, у продажу з’явилися абрикоси з Одещини по 55–85 грн/кг залежно від розміру, перша ожина з Нікопольщини по 230–250 грн/кг, а також залишається черешня, ціна якої коливається від 30 до 140 грн/кг.

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Дата публікації
Кількість переглядів
609
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