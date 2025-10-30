В Україні очікують зростання цін на гречку: в чому причина

Україна скоротила виробництво гречки на 15% / © Pixabay

Цьогоріч українські аграрії зібрали на 15% менше гречки, ніж 2024-го. Попри це, експерти запевняють — підстав для паніки чи дефіциту немає, хоча ціни можуть тимчасово зрости через ажіотаж, спровокований медіа.

Про це повідомив директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський під час форуму Agro2Food Profit у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

«Гречки зібрали приблизно на 15% менше, ніж торік. Але проблема не у переробниках — рішення, що сіяти, приймають аграрії», — пояснив експерт.

За його словами, фермери обирають більш прибуткові культури — соняшник, сою чи ріпак, які можна експортувати без сплати мита, тоді як гречка має нижчу врожайність (1,3–1,5 т/га) і прибутковість.

Рибчинський наголосив, що нинішнє зростання цін — не результат дефіциту, а реакція на панічні повідомлення.

«Як тільки з’являються новини, що гречка дорожчає, люди біжать у магазини й скуповують усе. Склади порожніють, а фермери утримують зерно в очікуванні ще вищої ціни. Це класичний ажіотаж», — зазначив він.

Фахівець також зауважив, що такі сплески попиту повторюються раз на три-чотири роки, а споживання гречки в Україні залишається відносно стабільним.

«Гречку насамперед споживають люди з діабетом. Для більшості українців її легко замінити іншими крупами — кукурудзяною чи пшеничною», — додав Рибчинський.

Згідно з даними Мінагрополітики, у сезоні-2025 посівні площі під гречкою скоротилися до 69,1 тис. га (торік — 90,3 тис. га). Станом на 24 жовтня гречку зібрали з 86% площ із урожайністю 1,4 т/га — отримано 83,3 тис. тонн проти 126,9 тис. тонн у 2024 році.

Вже йшлося про те, що українські фермери обмежують продаж якісної продукції, розраховуючи на подальше зростання цін на овочі. Попит на ринку стабільно зростає.

Тим часом найбільше зросли у вартості тепличні помідори та огірки, а також ріпчаста цибуля.