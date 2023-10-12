В Україні очікується рекордний урожай гречки: чи зміниться ціна крупи

Станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тисячі тонн гречки.

В Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Це має вплинути і на ціни: популярна серед українців крупа може здешевшати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

Як зазначається, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тисячі тонн гречки, водночас збирання врожаю ще не закінчено.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснив, що навесні цього року сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки на 20 тисяч гектарів - до 141,5 тисячі гектарів. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, засіяна цією культурою.

"За врожайністю в нас теж найкращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, торік, із приблизно такої самої частки площ, урожай становив 1,22 т/га. Власне, саме ці чинники в сукупності дали нам можливість збирати рекордний урожай гречки", — зазначив він.

Заступник міністра додав, що рекордний урожай має посприяти зниженню кінцевих цін на гречку. На заваді цьому може стати тільки чинник дорогого доопрацювання, логістики та пакування.

Раніше стало відомо, що в Україні найближчим часом можуть здорожчати хліб та овочі із "борщового набору". Фермери та експерти пояснюють це здорожчанням енергоносіїв і наслідками війни.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

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