В Україні очікується зростання цін на продукти ще на 20% - радник Зеленського

В Україні очікується зростання цін на продукти ще на 20% - радник Зеленського

За словами радника Зеленьського, здорожчання відбудеться через зростання світової інфляції,

Радник президента з економічних питань Олег Устенко припускає, що через тенденцію високих інфляційних ризиків у світі варто очікувати зростання цін на продукти в Україні ще на 10-20%.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

Він пояснив, що здорожчання відбудеться через зростання світової інфляції, що, зокрема, вплине на продовольчий ринок України.

"Ціна на продукти піде вгору на 10 – 20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби – все йде вгору", – заявив радник президента.

Як повідомляли раніше, 12 січня Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на продукти, які становлять соціальну значущість. У переліку перебуває 35 продуктів.

Тим часом у НАБу повідомомили, що реальні доходи українців від січня до жовтня 2021 року зросли на 3%, що не змогло компенсувати зростання цін.