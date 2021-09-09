В Україні очікують більшого траншу від МВФ: місія прибуде у вересні

В Україні очікують більшого траншу від МВФ: місія прибуде у вересні

Розмір другого траншу може становити понад 700 млн доларів.

У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

Як повідомив на брифінгу в четвер, 9 вересня, голова НБУ Кирило Шевченко, місію Фонду очікують у вересні.

“Другий транш повинен становити 500 млн СПЗ, це десь 700 млн доларів, але з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути більшою. Але детальніше - після дискусії з Фондом у вересні”, - заявив Шевченко.

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Під час брифінгу також йшлося про надходження другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро, який Україна отримає всередині вересня. Перший транш такого ж розміру було надано наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою з приводу виділення другого траншу. Тоді Георгієва повідомила, що місія МВФ відновить роботу в Україні вже у вересні.

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