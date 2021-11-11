В Україні очікують різке падіння вартості оренди квартир: експерт назвав причини

Зниження цін очікується під час опалювального сезону.

Вартість оренди квартир може знизитись від 10% до 25% на час опалювального сезону.

Такий прогноз зробив президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта агентству "Інтерфакс-Україна".

За інформацією Пити, у жовтні на ринку сформувався і максимальний попит, ціни на найближчі чотири-п'ять місяців.

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"Вірогідне зниження вартості оренди на час опалювального сезону буде повністю залежати від початкового розміру орендної плати, тривалості оренди (термін, на який винаймалася та чи інша квартира), площі, розташування, дати будівництва будинку та вартості комунальних послуг. Однак у загальному ринковому вимірі таке зменшення цін слід вважати ситуативним, а не тенденційним", — повідомив аналітик.

На цей момент ціни оренди житла у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові стабільні. Лише для 25-30% об'єктів, що знімаються, залежно від локації, площі, технічного стану, вартість зросла на незначні 2-3%. Вартість залишатиметься стабільною до весни наступного року та можуть змінитися у разі економічного зростання.

Як повідомлялося, оренда житла у Києві постійно дорожчає і з початку року за січень-вересень ціни в середньому зросли на 12%.

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