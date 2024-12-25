В Україні один із тарифів на електроенергію зріс: хто платитиме за світло більше

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний.

Про це заявили на засіданні НКРЕКП.

Тариф на передавання електроенергії на 2025 рік встановлено на рівні 686,23 грн/МВт*год. Цей тариф являє собою оплату за послуги "Укренерго" з транспортування електроенергії від виробника до комерційного споживача.

В Україні тарифи на електроенергію для домашніх господарств залишаться на поточному рівні щонайменше до 1 травня 2025 року. Це означає, що в зимовий період 2024-2025 років вартість 1 кВтг становитиме 4,32 грн/кВтг, незалежно від тарифу на передавання.

Однак варто зазначити, що в країні діють різні тарифи на електроенергію, включно з багатозонними та спеціальними для користувачів з електричним опаленням

Крім того, тариф на послуги з передавання електрики для підприємств зеленої металургії 2025 року становитиме 359,55 грн/МВт-год, що на 1,4% нижче від поточного тарифу в 364,7 грн/МВт-год.

Тариф на послуги з диспетчерського управління також знизили на 5%, і 2025 року його встановлено на рівні 98,97 грн/МВтг.

Раніше повідомлялося, що навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.

В Україні від 1 жовтня зросла ціна на електрику для однієї категорії споживачів. Більше про це читайте в новині.

Читайте також: