В Україні один з овочів здорожчав майже вдвічі, ніж торік

В Україні цього тижня спостерігається зростання відпускних цін на буряк. Попри досить невисокі темпи збуту цього овоча, більшість виробників вирішили переглянути ціни.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначили, що лише від початку цього тижня буряки здорожчали в середньому на 20%.

Так, станом на 4 жовтня, буряк реалізовували по 10-14 грн/кг ($0,24-0,34/кг) залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва.

Тижнем раніше ціновий діапазон у цьому сегменті ринку був на рівні 8-12 грн/кг ($0,19-0,29/кг), а реалізація цієї продукції здійснювалася стабільними темпами.

Аналітики пояснили, що основним фактором здорожчання в даному сегменті стало те, що більшість господарств призупиняють продаж буряків в очікуванні поліпшення цінової ситуації на ринку та відправляють основний обсяг врожаю на зберігання.

"До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого загальна пропозиція коренеплодів на ринку почала скорочуватися", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі ціни на буряки в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж на початку жовтня 2023 року. Але учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. Вони додали, що подальше здорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростання цін на продукти може прискоритися у вересні-жовтні. Зокрема, можуть здорожчати овочі та молочні продукти.

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